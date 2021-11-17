Жителя Самары приговорили к колонии строгого режима за воровство крышек люков

В Самаре мужчину приговорили к 1 году и месяцу лишения свободы в колонии строгого режима за воровство канализационных люков. Вор орудовал в Советском районе и украл 12 крышек.

Местный житель с февраля по апрель 2021 года регулярно воровал крышки люков от тепловых камер. Мировой судья Советского района вынес приговор и признал мужчину виновным. В этом году возбуждено уже 26 схожих уголовных дел по статье «Кража», сообщает администрация Самары.

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