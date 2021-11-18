В Самаре 17 ноября 2021 года нашли мертвой без вести пропавшую Татьяну Екимову

Татьяне Екимовой было 54 года

В Самаре в Красноглинском районе 16 ноября из дома ушла 54-летняя Татьяна Екимова. 17 ноября женщину нашли мертвой.

По сообщению поискового отряда «ЛизаАлерт», последний раз пропавшую женщину видели в районе микрорайона Крутые Ключи. Татьяна Анатольевна ушла из дома вечером в неизвестном направлении.

Волонтеры и поисковые отряды сделали все возможное, чтобы найти ее живой.

К сожалению, накануне появилась информация о том, что поиски закончились трагедией. Об обстоятельствах, при которых погибла Татьяна, волонтеры не сообщают.