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Общество18 ноября 2021 5:40

В Самаре 17 ноября 2021 года нашли мертвой без вести пропавшую Татьяну Екимову

Женщина ушла из дома 16 ноября
Алена ПРОВКИНА
Татьяне Екимовой было 54 года

Татьяне Екимовой было 54 года

В Самаре в Красноглинском районе 16 ноября из дома ушла 54-летняя Татьяна Екимова. 17 ноября женщину нашли мертвой.

По сообщению поискового отряда «ЛизаАлерт», последний раз пропавшую женщину видели в районе микрорайона Крутые Ключи. Татьяна Анатольевна ушла из дома вечером в неизвестном направлении.

Волонтеры и поисковые отряды сделали все возможное, чтобы найти ее живой.

К сожалению, накануне появилась информация о том, что поиски закончились трагедией. Об обстоятельствах, при которых погибла Татьяна, волонтеры не сообщают.