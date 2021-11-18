Самарец показал с воздуха строительство новых высоток на ул. Авроры

Строители обустраивают фундамент будущих высоток Фото: скриншот с видео

В Октябрьском районе Самары начали возводить новые высотки. Их строят в границах улиц Гаражной, Авроры, Съездовской и Саранской. Многоэтажки станут продолжением ЖК «Логика». Местный видеоблогер показал с воздуха, что сейчас происходит на стройплощадке.

Судя по видео, два 25-этажных дома уже готовы. Строители занимаются обустройством фундамента для еще четырех высоток. Работы идут полным ходом. Застройщиком ЖК «Логика» выступает ассоциация строительных предприятий «Берег».

Отметим, первая очередь строительства включает два монолитно-каркасных дома по 25 этажей. В каждом предусмотрены две секции. В них — по 223-244 квартир различной планировки: студии, одно-, двух- и трехкомнатные. Площадь — от 30 до 86 кв. м. Также предусмотрен 8-уровневый подземный паркинг.