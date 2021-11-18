Студента из Самары задержали за разрушение моста через реку Кондурча

Расхититель моста стал фигурантом уголовного дела Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские задержали разрушителя моста через реку Кондурча. Им оказался 20-летний студент из Самары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

На прошлой неделе, 11 ноября, в полицию обратился представитель одного из ООО. Он рассказал, что кто-то похитил металлические ограждения с моста. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Правоохранители выехали на место и увидели на берегу газовый баллон. Через некоторое время туда подъехал молодой человек. Он попытался загрузить находку в багажник машины. Поскольку полицейские были в гражданской одежде, парень охотно им пояснил, что с помощью этого баллона демонтировал ограждение моста. Украденное он сдал на металлолом.

Молодого человека задержали. Он рассказал, что похищал части моста, расположенного на неохраняемой базе отдыха у села Екатериновка Красноярского района, в течение недели. Сворованное вывозил на автомобиле своей бабушки. В пункте приема ему заплатили 18,5 тысяч рублей.

В отношении парня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные/исправительные/принудительные работы, арест до 4 месяцев или лишение свободы до 2 лет.