В Самарской области Daewoo Nexia вылетела в кювет, погиб пассажир

Водитель не справился с управлением и вылетел с дороги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ранним утром в четверг, 18 ноября 2021 года, на 4 км трассы Шентала — Азеево в Шенталинском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 5:20 там вылетел в кювет автомобиль Daewoo Nexia. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации полицейских, за рулем легковушки находился 30-летний мужчина. Он двигался со стороны Шенталы в направлении Черемшан. В пути автомобилист не справился с управлением и вылетел с дороги в правый кювет.

Происшествие не обошлось без жертв. К сожалению, скончался мужчина-пассажир. Правоохранители сейчас устанавливают его личность, а также все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.