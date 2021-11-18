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Спорт18 ноября 2021 8:24

Умер бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба 18 ноября 2021 года

42-летний спортсмен был в реанимации с коронавирусом
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Денису Ковбе было 42 года.

Денису Ковбе было 42 года.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Умер бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба. Об этом стало известно 18 ноября 2021 года. О смерти экс-игрока сообщили в самарском клубе.

- Денис провел за нашу команду 260 матчей и забил 8 голов. Ковба завоевывал с «Крыльями» бронзовые медали чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России, - говорится в сообщении на сайте «Крыльев Советов».

Ранее жена футболиста рассказывала, что Денис в реанимации с коронавирусом. Его состояние оценивали как крайне тяжелое. По словам супруги спортсмена, им оставалось только молиться за выздоровление Дениса.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Дениса Ковбы.