Умер бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба 18 ноября 2021 года

Денису Ковбе было 42 года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Умер бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба. Об этом стало известно 18 ноября 2021 года. О смерти экс-игрока сообщили в самарском клубе.

- Денис провел за нашу команду 260 матчей и забил 8 голов. Ковба завоевывал с «Крыльями» бронзовые медали чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России, - говорится в сообщении на сайте «Крыльев Советов».

Ранее жена футболиста рассказывала, что Денис в реанимации с коронавирусом. Его состояние оценивали как крайне тяжелое. По словам супруги спортсмена, им оставалось только молиться за выздоровление Дениса.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Дениса Ковбы.