В Самаре предложили ввести льготы на проезд для педагогов и медиков

Список категорий граждан, которым положены льготы на проезд, могут расширить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предложили расширить список категорий граждан, которым положены льготы на проезд в общественном транспорте. В него хотят включить педагогов, медиков и работников соцслужб. С такой инициативой накануне, 17 ноября, выступили спикер гордумы Алексей Дегтев и глава областной федерации профсоюзов Дмитрий Колесников.

Идея ввести льготы для педагогов, медиков и социальных работников прозвучала на трехсторонней комиссии, где обсуждался вопрос повышения цен на проезд.

— Вопрос об адресной поддержке этих категорий граждан планируется рассмотреть перед окончательным утверждением тарифов, — отметили в мэрии Самары.

Напомним, в 2022 году стоимость проезда в муниципальном транспорте Самары могут поднять до 35 рублей за наличный расчет. По карте билет будет стоить дешевле — 32 рубля. Разовая поездка для школьников и студентов подорожает на 1 рубль. То есть платить по карте они будут 16,6 и 17 рублей соответственно. Стоимость месячного проездного для школьников составит 640 рублей, для студентов — 850 рублей, а безлимитной транспортной карты — 1985 рублей.