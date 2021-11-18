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Общество18 ноября 2021 10:58

В Самаре предложили ввести льготы на проезд для педагогов и медиков

Вопрос об адресной поддержке этих категорий отправят на рассмотрение
Анастасия ФИЛАТОВА
Список категорий граждан, которым положены льготы на проезд, могут расширить

Список категорий граждан, которым положены льготы на проезд, могут расширить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предложили расширить список категорий граждан, которым положены льготы на проезд в общественном транспорте. В него хотят включить педагогов, медиков и работников соцслужб. С такой инициативой накануне, 17 ноября, выступили спикер гордумы Алексей Дегтев и глава областной федерации профсоюзов Дмитрий Колесников.

Идея ввести льготы для педагогов, медиков и социальных работников прозвучала на трехсторонней комиссии, где обсуждался вопрос повышения цен на проезд.

— Вопрос об адресной поддержке этих категорий граждан планируется рассмотреть перед окончательным утверждением тарифов, — отметили в мэрии Самары.

Напомним, в 2022 году стоимость проезда в муниципальном транспорте Самары могут поднять до 35 рублей за наличный расчет. По карте билет будет стоить дешевле — 32 рубля. Разовая поездка для школьников и студентов подорожает на 1 рубль. То есть платить по карте они будут 16,6 и 17 рублей соответственно. Стоимость месячного проездного для школьников составит 640 рублей, для студентов — 850 рублей, а безлимитной транспортной карты — 1985 рублей.