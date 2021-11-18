В Самаре на проспекте Ленина женщина на иномарке не пропустила трамвай

Из-за аварии парализовало движение трамваев на проспекте Ленина Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Днем, 18 ноября 2021 года, в Самаре на проспекте Ленина произошла авария на трамвайных путях. Как сообщил редакции «КП-Самара» очевидец, женщина за рулем белого кроссовера не пропустила трамвай при повороте налево на улицу Челюскинцев.

- Автолюбительница не пропустила трамвай при повороте. Остальные трамваи встали, движение парализовано. Участники ДТП ждут приезда сотрудников полиции, - рассказал наш читатель.

В Самаре часто происходят аварии с участием общественного транспорта. В большинстве случаев причиной становится банальная невнимательность водителей автомобилей, а также пренебрежение правилами дорожного движения. Больше всего в таких ДТП страдают не сами участники, а пассажиры общественного транспорта, которые теряют много времени на ожидание восстановление движения трамваев.