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Происшествия18 ноября 2021 11:15

В Самаре на проспекте Ленина женщина на иномарке не пропустила трамвай

Из-за аварии парализовало трамвайное движение
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Из-за аварии парализовало движение трамваев на проспекте Ленина

Из-за аварии парализовало движение трамваев на проспекте Ленина

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Днем, 18 ноября 2021 года, в Самаре на проспекте Ленина произошла авария на трамвайных путях. Как сообщил редакции «КП-Самара» очевидец, женщина за рулем белого кроссовера не пропустила трамвай при повороте налево на улицу Челюскинцев.

- Автолюбительница не пропустила трамвай при повороте. Остальные трамваи встали, движение парализовано. Участники ДТП ждут приезда сотрудников полиции, - рассказал наш читатель.

В Самаре часто происходят аварии с участием общественного транспорта. В большинстве случаев причиной становится банальная невнимательность водителей автомобилей, а также пренебрежение правилами дорожного движения. Больше всего в таких ДТП страдают не сами участники, а пассажиры общественного транспорта, которые теряют много времени на ожидание восстановление движения трамваев.