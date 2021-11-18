Самарцев предупредили об опасности плавания на лодках осенью 2021 года

Перед выходом на воду необходимо проверить исправность лодки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Этой осенью участились случаи неисправности лодочных моторов. Погода становится неустойчивой, усиливается ветер, выпадают осадки. Из-за понижения температуры судна могут обледенеть и потерять устойчивость на воде.

Жителям Самарской области напомнили о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не попасть в беду:

- перед выходом на воду необходимо узнать прогноз погоды;

- консультироваться у знающих людей при плавании в незнакомых водоемах;

- взять с собой все необходимые документы и держать их в непромокаемой упаковке;

- проверить исправность судна и его механизмов, наличие спасательных жилетов.

На воду лучше всего выходить в светлое время суток и передвигаться с безопасной скоростью.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водоеме, обращайтесь по номеру: 112 или 8-927-614-38-00.