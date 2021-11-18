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Общество18 ноября 2021 11:18

Самарцев предупредили об опасности плавания на лодках осенью 2021 года

Необходимо соблюдать меры безопасности
Алена ПРОВКИНА
Перед выходом на воду необходимо проверить исправность лодки

Перед выходом на воду необходимо проверить исправность лодки

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Этой осенью участились случаи неисправности лодочных моторов. Погода становится неустойчивой, усиливается ветер, выпадают осадки. Из-за понижения температуры судна могут обледенеть и потерять устойчивость на воде.

Жителям Самарской области напомнили о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не попасть в беду:

- перед выходом на воду необходимо узнать прогноз погоды;

- консультироваться у знающих людей при плавании в незнакомых водоемах;

- взять с собой все необходимые документы и держать их в непромокаемой упаковке;

- проверить исправность судна и его механизмов, наличие спасательных жилетов.

На воду лучше всего выходить в светлое время суток и передвигаться с безопасной скоростью.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водоеме, обращайтесь по номеру: 112 или 8-927-614-38-00.