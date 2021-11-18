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Происшествия18 ноября 2021 13:43

Уроженец Центральной Азии получил почти 7 лет тюрьмы за распространение героина в Самарской области

На наркоторговца вышли сотрудники ФСБ
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Наркоторговца поймали в июне этого года. Фото: УФСБ по Самарской области

Наркоторговца поймали в июне этого года. Фото: УФСБ по Самарской области

Сотрудники ФСБ Самарской области в ходе рейдовых мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории региона задержали с поличным уроженца Центральной Азии, который торговал героином.

Как стало известно, задержанный занимался незаконным оборотом наркотических средств на территории Самарской области. У иностранца при себе была крупная партия героина в пластиковой бутылке.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Попытка незаконного оборота наркотиков в крупном размере).

В конце октября 2021 года Сызранским городским судом наркоторговцу было предъявлено обвинение и вынесен приговор. Обвиняемого приговорили к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.