Губернатор Самарской области подвел итоги развития отрасли строительства и ЖКХ в 2021 году

Глава региона подвел итоги развития отрасли строительства в Самарской области с начала 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по вопросу стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. Глава региона рассказал, что уже сделано и что планируется сделать для повышения комфорта и уровня жизни самарцев.

С начала 2021 года благодаря системной работе правительства Самарской области планомерно наращиваются темпы строительства жилья. Так, к настоящему времени, несмотря на пандемию коронавируса, уже введено в эксплуатацию более 1,5 тысячи квадратных метров жилья.

Кроме того, в регионе продолжается активное формирование комфортной городской среды. С начала этого года было благоустроено 163 общественных пространства и 313 двора.

Особое внимание правительство Самарской области уделяет строительству социально значимых объектов. Так, в регионе продолжают строит новые школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также спортивные и культурные объекты.

Стоит отметить, что в Самарской области рекордными темпами идет строительство новых дорог и мостов. Так, в 2021 году в порядок привели 400 км автомагистралей, а также на 1,5 года раньше срока открыли движение по новому мосту через реку Сок. Кроме того, ускоренными темпами продолжается строительство моста через Волгу около села Климовка и 2-ой этап мостового перехода «Фрунзенский».