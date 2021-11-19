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Происшествия19 ноября 2021 5:26

В Тольятти вор украл ноутбук из машины, пока владелец рассматривал памятник

Подозреваемого нашли и задержали
Алена ПРОВКИНА
Расследование продолжается

Расследование продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские задержали мужчину, укравшего ноутбук и документы из чужой машины. Владелец автомобиля в это время рассматривал памятник культуры.

По данным ГУ МВД по Самарской области, пострадавший забыл закрыть автомобиль и отошел на смотровую площадку города Тольятти. Подозреваемый заметил отсутствие хозяина автомобиля и решил воспользоваться случаем. Он выкрал с заднего сидения ноутбук и сумку с документами. Ноутбук он заложил в ломбарде, сумку выбросил, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Полицейские смогли обнаружить мужчину по отпечаткам пальцев. Теперь ему грозит лишение свободы до 2 лет, штраф и возмещение ущерба. Раннее задержанный уже был судим за разбой и вымогательство.