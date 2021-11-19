В Самаре от коронавируса умер начальник медсанчасти регионального МВД

Полковник проходил лечение от COVID-19 в госпитале ветеранов войн Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре умер начальник медсанчасти регионального МВД — полковник внутренней службы, врач Олег Гусев. Ему было 58 лет. Он скончался вечером 18 ноября 2021 года в госпитале ветеранов войн, где проходил лечение от коронавируса.

— Олег Гусев находился в стационаре госпиталя с 10 ноября. У него диагностировали COVID-19, осложненный двусторонней вирусной пневмонией, — сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, Олег Гусев был родом из села Абашево Хворостянского района. Он окончил военно-медицинский факультет при Куйбышевском медицинском институте по специальности «Лечебное дело». В органах внутренних дел служил с лета 1987 года. Должность начальника медсанчасти МВД по Самарской области он занимал с января 2006 года. Был заслуженным работникам здравоохранения РФ.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Олега Гусева.