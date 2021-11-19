В Самарской области пострадавшим от коронавируса бизнесменам выплатили 456 млн рублей

Власти помогают бизнесменам из пострадавших отраслей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области продолжают оказывать помощь предпринимателям из пострадавших от нерабочих дней отраслей экономики. Безвозмездные гранты и льготные кредиты по-прежнему можно получить по возобновленной программе ФОТ 3.0.

На сегодня ФНС России одобрены заявки от 6886 региональных предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций. Там трудятся более 42 тысяч жителей губернии. Им уже направлены выплаты в виде субсидии на общую сумму 456 млн рублей.

Заявки на безвозмездную выплату принимаются до 15 декабря. Субсидия предоставляется однократной из расчета 1 МРОТ (12792 рубля) на каждого сотрудника. Проверить возможность получения гранта можно на сайте ФНС.

Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 тоже востребованы. По состоянию на 17 ноября 2021 года, крупнейшие банки получили от предпринимателей региона 900 заявок на сумму более 3,5 млрд рублей. Из них уже выдано 153 кредита на 458,2 млн рублей.

- По поручению губернатора, областным минэкономразвития утверждена новая антикризисная программа регионального Гарантийного фонда. По ней представители пострадавших отраслей могут получить от 100 тысяч до 1 млн рублей по ставке всего 1 % годовых, - добавил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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