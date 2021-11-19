Самарцы пожаловались на новую систему пропуска в автобусах

Пассажиров хотят приучить к единой системе посадки Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Жители Самары пожаловались на новую систему пропуска в общественном транспорте. Теперь попасть в автобус можно только через переднюю дверь, а выйти — через среднюю. Это создает определенные неудобства.

— Автобус № 70 и так еле тащится, а теперь еще увеличивается интервал на остановках. Приходится ждать, пока все пройдут через переднюю дверь и оплатят проезд, — написала в твиттере одна из жительниц города.

Подобная система начала действовать и в других автобусах, к примеру, № 41 и 50. Кондукторы теперь сидят там спереди. А на некоторых маршрутах пассажиров обилечивают сами водители.

— У перевозчика наблюдается дефицит кадров — более 100 водителей и кондукторов. Прилагаем все усилия для максимального выпуска автобусов на маршруты. Водитель выполняет функционал кондуктора, — отметили в департаменте транспорта Самары.

В компании «СамараАвтоГаз» рассказали, что вход через переднюю дверь действует на всем подвижном составе. Выход — через остальные двери, однако люди с колясками и маломобильные граждане все-таки могут воспользоваться средней дверью. Такой эксперимент запустили, чтобы пассажиры привыкли к единой системе посадки. Кроме того, так проще «отсеять» антимасочников.