Жителям Самары рассказали, что нельзя смывать в унитаз и раковину

Мусор не растворяется в унитазе и провоцирует засоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 19 ноября, отмечается Международный день туалета. В честь этого события коммунальщики еще раз напомнили жителям Самары о том, что нельзя смывать в унитаз и раковину. Цель мероприятия – привлечь внимание к соблюдению и созданию санитарных норм

- Унитаз и раковина – не мусорная корзина, - отмечают в компании «РКС-Самара».

В унитаз и раковину нельзя смывать все, что не растворяется. Любой мусор и отходы образуют в трубах засоры. Вот список вещей, которые нельзя отправлять в канализацию:

- влажные салфетки и средства личной гигиены;

- жир от приготовленной пищи;

- продукты и их отходы: очистки овощей, семечки, косточки ягод, фруктов и чайную заварку;

- средства контрацепции;

- подгузники;

- тряпки;

- бумагу;

- строительный и бытовой мусор;

- наполнитель для кошачьих лотков;

- лекарства.