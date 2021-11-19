Жителям Самары рассказали, что нельзя смывать в унитаз и раковину

Мусор не растворяется в унитазе и провоцирует засоры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 19 ноября, отмечается Международный день туалета. В честь этого события коммунальщики еще раз напомнили жителям Самары о том, что нельзя смывать в унитаз и раковину. Цель мероприятия – привлечь внимание к соблюдению и созданию санитарных норм
- Унитаз и раковина – не мусорная корзина, - отмечают в компании «РКС-Самара».
В унитаз и раковину нельзя смывать все, что не растворяется. Любой мусор и отходы образуют в трубах засоры. Вот список вещей, которые нельзя отправлять в канализацию:
- влажные салфетки и средства личной гигиены;
- жир от приготовленной пищи;
- продукты и их отходы: очистки овощей, семечки, косточки ягод, фруктов и чайную заварку;
- средства контрацепции;
- подгузники;
- тряпки;
- бумагу;
- строительный и бытовой мусор;
- наполнитель для кошачьих лотков;
- лекарства.