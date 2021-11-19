В Самарской области 19 ноября 2021 года коронавирус выявили у 1764 человек

За сутки в губернии закрыли больничный более 1100 жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В пятницу, 19 ноября 2021 года, подтвердились 1764 случая заражения. Это меньше, чем накануне.

Регион покинул тройку лидеров антирейтинга по суточному приросту COVID-больных. Он вновь занял по этому показателю четвертое место в стране. Заболеваемость в губернии пошла на спад. Отметим, что общее число случаев заражения в Самарской области теперь составляет 165 751.

Еще одна хорошая новость — в 63 регионе выздоровело рекордное количество пациентов. За минувшие сутки лечение закончили 1118 человек.

Добавим, что побороть болезнь удается не всем. Умерли еще 29 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 5 145 смертельных случаев.