В Самарской области волонтеры в 2021 году нашли 665 пропавших людей

Волонтеры перед поисками проходят специальное обучение. Фото: официальная группа "Лиза Алерт" Самарской области

Самарскому поисково-спасательному отряду 19 ноября 2021 года исполняется 7 лет. За это время отряд получил почти 4000 заявок.

Из года в год количество заявок увеличивается. Так, в 2021 году волонтеры получили свыше 900 призывов о помощи и нашли 665 человек, что важно – живыми. Пропавших людей региональные добровольцы ищут везде: и в лесу, и в городе.

Присоединиться к отряду может каждый желающий старше 18 лет. Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по бесплатному номеру

8(800)700-54-52 круглосуточно.