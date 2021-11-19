Бывшего замначальника ж/д станции в Тольятти задержали за крупную взятку

Экс-железнодорожника отправили под арест / Фото: СУ СК по Самарской области

В четверг, 18 ноября 2021 года, в Тольятти задержали бывшего заместителя начальника ж/д станции Жигулевское море. Операцию провели сотрудники Средневолжского ЛУ МВД на транспорте при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. Мужчину подозревают в коррупционном преступлении.

По данным правоохранителей, 48-летний экс-железнодорожник с июля 2019-го по октябрь 2020 года получил от директора ООО взятку в 160 тысяч рублей. За эти деньги он обещал предпринимателю ускорить процесс подачи (уборки) вагонов между станциями Куйбышевской железной дороги. Все средства тольяттинцу перевели на банковский счет.

В СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали преступления.