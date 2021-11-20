В квартире на Аэродромной в Самаре месяц лежал труп женщины

Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 ноября в отдел полиции Советского района Самары поступило тревожное сообщение. Жительница одного из домов по улице Аэродромной заявила, что ее соседка, давно не выходившая на связь, мертва.

— По указанному адресу выехала оперативная группа. Тело 62-летней женщины обнаружено в ее квартире. По предварительной информации эксперта, смерть наступила около 30 дней назад, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранители установили, что при жизни несчастная жаловалась на боли в ногах, у нее были проблемы с давлением. Дверь умершей закрыта изнутри, порядок вещей не нарушен. С места происшествия изъяты ключи от квартиры.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.