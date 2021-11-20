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Происшествия20 ноября 2021 7:06

В Тольятти завершились поиски ребенка, который исчез 19 ноября

Полицейские проведут с родителями мальчика профилактическую беседу
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Поиски Сергея завершились благополучно

Поиски Сергея завершились благополучно

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти нашли 13-летнего Сергея В., который 19 ноября был объявлен в розыск как без вести пропавший. Накануне мальчик ушел в школу и не вернулся домой. Его родители забили тревогу. К поискам подключились полиция и волонтеры.

- Ребенок найден. Противоправных действий в отношении него не совершено, - вечером 19 числа рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас мальчик вернулся домой. Теперь сотрудники правоохранительных органов проведут с ним и его родителями профилактическую беседу. Об обстоятельствах исчезновения ребенка силовики не сообщают. Также нет подробностей по поводу того, как его нашли.