В Самаре хотят запустить скоростные суда до Ульяновска и Казани

В регионе активно развивают речной туризм
Фото: Антон СЕНЬКО
В Самарской области большие планы по развитию речного туризма. Так, глава региона Дмитрий Азаров поделился, что сейчас в разработке находится сквозной проект для регионов Приволжского Федерального округа.
Губерния занимается им совместно с коллегами из Республики Татарстан и Ульяновской области. В планах заинтересованных сторон - возобновление скоростных речных перевозок.
- Проект должен быть не только экономически выгодным, но и экологичным. Планируется, что пассажирские речные перевозки будут осуществляться в том числе на суднах, работающих на сжиженном природном газе, - отмечают в правительстве.
Даты реализации проекта пока не сообщаются. О них можно будет говорить после того, как будет утверждена вся необходимая документация.