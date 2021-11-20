В Самаре хотят запустить скоростные суда до Ульяновска и Казани

В регионе активно развивают речной туризм Фото: Антон СЕНЬКО

В Самарской области большие планы по развитию речного туризма. Так, глава региона Дмитрий Азаров поделился, что сейчас в разработке находится сквозной проект для регионов Приволжского Федерального округа.

Губерния занимается им совместно с коллегами из Республики Татарстан и Ульяновской области. В планах заинтересованных сторон - возобновление скоростных речных перевозок.

- Проект должен быть не только экономически выгодным, но и экологичным. Планируется, что пассажирские речные перевозки будут осуществляться в том числе на суднах, работающих на сжиженном природном газе, - отмечают в правительстве.

Даты реализации проекта пока не сообщаются. О них можно будет говорить после того, как будет утверждена вся необходимая документация.