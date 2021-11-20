В Самарской области еще 1762 человека заболели коронавирусом 20 ноября 2021 года

Борьба с вирусом в Самарской области продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по-прежнему активно выявляют заболевших коронавирусной инфекцией. В субботу, 20 ноября 2021 года, подтвердились еще 1762 случая заражения. Это на два меньше, чем было накануне - 19 числа. Регион в рейтинге по суточному приросту COVID-больных пока находится на четвертой строчке.

Общее количество инфицированных теперь - 167513. Лечение за сутки закончили - 988 человек.

К сожалению, снова не обошлось без жертв. За минувший день умерли еще 30 пациентов с коронавирусом. Общее число смертельных случаев - 5175.

Борьба с Covid-19 продолжается. Медики советуют людям соблюдать меры предосторожности и пройти вакцинацию.