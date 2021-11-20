Видеоблогер показал, как в Самаре на Третьей просеке роют котлован под новые высотки

На участке уже роют котлован Фото: скриншот

На Третьей просеке в Самаре собираются строить новую высотку. На участке, где появится многоквартирный дом, уже вовсю трудятся рабочие. Видеоблогер Евгений Щекин показал, что они начали рыть котлован.

Ситуацию, которая развернулась по указанному адресу, можно назвать скандальной. Ранее там ради строительства 10-этажного здания вырубили дубовую рощу. Жители были очень недовольны.

Тем не менее, разрешение на строительство у застройщика есть. На указанном месте можно возводить дома высотой до 31 метра. ООО "Статус", в чей собственности находится участок, планировало построить дом общей площадью 48,5 тысяч квадратных метров. Также предусмотрен паркинг на 444 машиноместа – 41 из них на земельном участке, остальные – под землей.