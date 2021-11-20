В Самаре ТРК «Московский» сменил название 20 ноября 2021 года

Новая вывеска удивила горожан Фото: скриншот

Жители Самары были немало удивлены, проезжая сегодня мимо теперь уже бывшего ТРК «Московский». Вместо привычной вывески 20 ноября 2021 года там уже красуется название — LETOUT.

Как оказалось, так теперь именуют комплекс. Он превращается в аутлет-молл — формат магазинов, где торгуют брендовой одеждой со скидками.

Сейчас ТРК относится к холдингу «Глобал Вижн», которым владеет бизнесмен Геннадий Сурков. К нему также относятся торговые центры «Амбар» и «Гудок».

Отметим, что в социальных сетях уже появилось видео с новой вывеской на входе в ТРК на Московском шоссе. Опубликовал его на своем канале видеоблогер Сергей Милованов.