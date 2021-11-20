В Самаре ночью 21 ноября 2021 года будут мокрый снег, гололедица и заносы

Погода в Самарской области не очень комфортная Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Желтый уровень погодной опасности, объявленный Приволжским УГМС, останется в Самарской области и 21 ноября 2021 года. Ночью 21 числа ожидаются усиление южного и юго-западного ветра, порывы составят 16-21 м/с.

По словам синоптиков, на северной половине региона выпадет сильный мокрый снег. Ухудшение видимости будет достигать 500 метров и менее.

- Налипание мокрого снега, гололед, на дорогах местами снежные заносы, накат, гололедица, - предупреждают специалисты.

Днем в воскресенье местами ожидается усиление западного ветра. Гололедица и снежный накат никуда не пропадут.

В областном ГУ МЧС России напоминают, что необходимо быть аккуратным и внимательным. Соблюдать правила безопасного передвижения следует как водителям, так и пешеходам.