В Самаре ночью 21 ноября 2021 года будут мокрый снег, гололедица и заносы

Погода в Самарской области не очень комфортная
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Желтый уровень погодной опасности, объявленный Приволжским УГМС, останется в Самарской области и 21 ноября 2021 года. Ночью 21 числа ожидаются усиление южного и юго-западного ветра, порывы составят 16-21 м/с.
По словам синоптиков, на северной половине региона выпадет сильный мокрый снег. Ухудшение видимости будет достигать 500 метров и менее.
- Налипание мокрого снега, гололед, на дорогах местами снежные заносы, накат, гололедица, - предупреждают специалисты.
Днем в воскресенье местами ожидается усиление западного ветра. Гололедица и снежный накат никуда не пропадут.
В областном ГУ МЧС России напоминают, что необходимо быть аккуратным и внимательным. Соблюдать правила безопасного передвижения следует как водителям, так и пешеходам.