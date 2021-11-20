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Происшествия20 ноября 2021 15:01

В Самаре на улице Партизанской мужчине воткнули нож в живот

Подозреваемый задержан, по факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый ранее уже был судим, как и потерпевший

Подозреваемый ранее уже был судим, как и потерпевший

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 ноября полицейские возбудили уголовное дело на 49-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков и невыплату зарплаты. Его подозревают в нанесении серьезной травмы 32-летнему Максиму С., который ранее тоже попадал в поле зрения правоохранителей.

- Преступление было совершено вечером 20 октября на улице Партизанской у дома № 171. Подозреваемый в ходе ссоры ударил своего оппонента ножом в живот, причинив пострадавшему проникающее ранение, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

После получения заключения от медиков правоохранители решили возбудить уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан. Он дал признательные показания. Сейчас расследование продолжается.