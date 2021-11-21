"Застрял в текстурах": мусоровоз попал в ловушку в самарском дворе

Мусоровоз провалился в яму Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре мусоровоз провалился под асфальт в одном из дворов практически в центре города. Фотографиями жители поделились в социальных сетях. Речь идет о территории во дворе между домом по ул. Клиническая, 20 и стройкой нового жилого комплекса. Жители рассказали, почему такое произошло.

- У нас уже две недели течет вода, прорывает трубы, которые находятся между нашим зданием и новостройкой. Мы уже не один раз жаловались на происходящее и просто не знаем чего ждать. Размыло весь асфальт, дорога разрушена, постоянно что-то копают, но ситуация не меняется. А что будет дальше? Уже мороз, мы как будем пробираться по ледяному полю, - жалуются жители дома.

Как рассказали жители здания, летом на этом месте прокладывали трубы к стройке. Теперь самарцы переживают что из-за стройки их дом может лишиться воды либо же внутридворовой дороги.

- Первый этаж стоит в воде, озеро вдоль всего дома со стороны, смотрящей на Клиническую 18. Копают вдоль забора. Что будет? Канава по которой воду спустят ночью под наш дом или озеро для будущих владельцев квартир? Вчера мусоровоз провалился. Все колодцы просели, из них постоянно течет вода, - пожаловались жители.

"КП-Самара" будет следить за ситуацией.