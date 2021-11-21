В Самаре пациентов от COVID-19 хотят лечить в мобильном приложении

Врачам намерены облегчить работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пациентов с коронавирусом хотят лечить через мобильное приложение. С таким предложением выступила студентка 6 курса СамГМУ Милана Климанова. Она представила губернатору региона свою разработку в сфере искусственного интеллекта. Это проект взамодействия врача и пациента для дистанционного контроля лечения «TakePillChat-bot».

Информационно-аналитический проект поможет автоматизировать важные процессы. Цель его работы – не определять диагнозы пациентов, а отслеживать состояние пациентов, которые уже находятся на лечении, в том числе тех, у кого есть хронические заболевания. Этот комплекс поможет высвободить время врачей, ведь они не должны будут обзванивать всех вручную каждый день.

Работу студентки уже оценили в грантовом конкурсе проектов Фонда содействию развития институтов гражданского общества. Автор победила в категории «Наука и инновации». Приложение уже активно использую в противотуберкулезном диспансере, а врачи уже успели его оценить. Также Милена собирается разработать такие приложения для беременных и ВИЧ-больных. О поддержке студентка попросила губернатора Дмитрия Азарова, тот отметил, что проект уже показал свою эффективность, а программа может быть востребована и при работе с онкобольными, с людьми, страдающими сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.