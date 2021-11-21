В Самаре у 80-летней пенсионерки украли телефон и тысячу рублей со счета

Украденный телефон дал преступнику доступ к деньгам пенсионерки

В Самаре злоумышленник нашел телефон 80-летней пенсионерки и полез в ее мобильный банк. Добычей горе-преступника стали 1000 рублей. Женщина обратилась в полицию и обо всем рассказала. Телефон она оставила на скамейке около подъезда, случайно забыв о нем.

Дома она обнаружила пропажу, вернулась, но трубки уже не было. Самарчанка очень расстроилась, еще больше ее шокировало, что спустя пару дней деньги с ее карты перевели на чужой счет, рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области. Так она лишилась еще тысячи рублей.

Но это и выдало преступника, ведь деньги он перевел на счет знакомого. Вскоре оперативники нашли и сам телефон - в одном из ломбардов, и воришку, который не стал отпираться и признался в преступлении. Оказалось, что 28-летнего мужчину уже не раз судили за совершение краж. Вот и теперь в отношении преступника возбудили уголовное дело. За проступок он ответит в суде. Ну а украденный телефон вернулся к законной владелице.