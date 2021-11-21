В Самаре с 22 по 25 ноября 2021 года холодную воду отключат на 20 улицах в четырех районах

В Самаре отключат воду

В Самаре сообщили про предварительные планы по отключению холодного водоснабжения на неделе с 22 по 25 ноября 2021 года. Это делается для проведения плановых или аварийных работ, необходимую информацию публикуют на сайте РКС-Самара, но информация может корректироваться.

22 ноября 2021 года из-за переноса центрального водоснабжения без воды останутся дома на 3 Просеке: 32-37, 70А - 77, 69, 88, 90- 94 А-Р, по ул. Градовская, 30-69А, в Дубовом Овраге 1-26, ул. Усадебная 13-79. Воду дадут по окончании работ.

24 ноября отключат воду на Московском шоссе в домах №№ 296, 298, 300, по ул. Димитрова, 71, 75, 77-89 (только нечетные), Силина , 10. Работы по замене задвижек продлятся до 19.00.

Также до 15:45 будут менять резервные задвижки и отключат воду в домах по ул. Пензенская, 52-74, 57-71, по ул. Дачная 41-43а, Тухачевского, 58, Карла Маркса 31-39 (везде нечетные), ул. Владимирская 48 и 50.

В частном секторе не будет воды из-за переврезки в линию: потребители частного сектора будут без благ цивилизации 25 ноября до 21.00, речь идет о 1, 2 и 3 линиях 9 просеки, 8 просеке и домах по Болгарскому переулку.

а 23 ноября будут врезать линию водоснабжения к строящемуся дому по ул. Советской Армии, 170. Из-за этого без холодной воды будут оставаться дома по ул. Карла Маркса 213 - 231 а (нечетные), ул. И.Булкина, 91, 91а, 93, 95 и 97, ул. Энтузиастов 84, 86, 88, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, ул. Санфировой 84 - 96 (четные), ул. Советской Армии 168 и 82 котельная, так что некоторые здания еще и будут без тепла. Работы намерены вести днем и закончить до 17:00.