В Тольятти укладчик на стройке сломал руку пятикласснице пластиковой дубинкой

Мужчине придется ответить за свои действия

В Тольятти 46-летний мужчина на стройке поймал 11-летнюю девочку и сильно ударил ее пластиковой дубинкой. В итоге пятиклассница попала в больницу с переломом руки. В обстоятельствах очень неприятной истории разбирается полиция. Само ЧП случилось еще в апреле, но сейчас было возбуждено уголовное дело об этой истории.

В причинении умышленного вреда 11-летней школьнице подозревают 46-летнего мужчину, который работал укладчиком на одном из заводов в Тольятти. Непонятно, почему он напал на ребенка, возможно, на стройке он подрабатывал охранником или же просто находился здесь в нетрезвом состоянии.

В итоге девочка получила травмы, оцарапала колено, видимо, убегая от мужчины. А в больнице ей лечили перелом. Сначала в возбуждении уголовного дела было отказано, но в ноябре уголовное дело возбудили и теперь оно может дойти до суда.