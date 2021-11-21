В середине недели в Самаре наступят зимние морозы

В Самару идут настоящие морозы Фото: Влад КОМЯКОВ

В Самару уже в среду придут серьезные морозы до -15 градусов. Об этом сообщают синоптики Приволжской УГМС. Если на этой неделе было снежно, но температура не опускалась намного ниже ноля градусов, то теперь морозы будут крепчать с каждым днем. Уже во вторник станет холодно ночью до - 8 градусов. А в ночь на среду температура опустится ниже 15 градусов, так что можно считать, что придет настоящая зима.

Впрочем, до декабря и в самом деле остается совсем немного времени. До настоящей календарной зимы - чуть больше недели. Сейчас это будет чуть ли не первая тренировка. Днем в среду будет немного теплее - 6 -11 градусов, будет гололедица и слабый юго-западный ветер.

А вот к концу недели по предварительному прогнозу Гидрометцентра тепло снова вернется. Температура будет около -2 градусов и снова будет пасмурно и пойдет снег. А вот в среду даже на время выглянет солнце - устроив морозный и ясный денек.