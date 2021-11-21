Работают на две ставки, уже нет сил: в Самаре возник серьезный кадровый кризис в школах

Педагогов в школах не хватает Фото: Мария ЛЕНЦ

В самарских школах сложился серьезный дефицит с кадрами. Как рассказала представитель департамента образования Самары Юлия Макарова, сегодня в школах города не хватает около 600 педагогов. Открыты вакансии, но претендентов на них гораздо меньше, чем нужно. Из-за острой нехватки учителей некоторые из них вынуждены работать на две ставки.

- Таким образом, оказалось, что 257 учителей начальных классов в Самаре сейчас работают в две смены, то есть ведут не только уроки, но и классное руководство. А ещё 2 745 учителей-предметников, которые ведут уроки в 5-11 классах, работают на двух ставках и более, - рассказала подробности о ситуации Юлия Макарова.

Она объяснила, что сегодня ситуация даже стала немного проще: благодаря изменениям в законодательстве появилась возможность принимать на работу в школы студентов старших курсов, но и это не спасает окончательно.

Сегодня в школах трудятся 6282 учителя, 92% из них - женщины. 53% работают уже более 20 лет. Так что сейчас школа остро нуждается в новых кадрах. Но вот привлечь в учебные заведения выпускников профильных вузов не просто, тем более во многих коммерческих образовательных центрах им предлагают гораздо более высокую зарплату.

Помочь может система целевых наборов - но тут цифры очень небольшие. Необходимо также внедрять наставничество - с этим сегодня большие проблемы, ведь из-за пандемии студенты вынуждены проходить практику онлайн. А значит, придя в школу они столкнутся с проблемами.

Депутаты городской думы предложили внедрить ряд дополнительных льгот для молодых педагогов, например, возможность первоочередного зачисления в первый класс для их детей. А еще одной посильной для муниципального бюджета льготой могло бы стать бесплатное питание для детей педагогов.