Самарский врач рассказал секрет вакцины «Спутник Лайт»

В Самаре "Спутника Лайт" не так уж и много Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков рассказал секрет вакцины "Спутник Лайт". Интерес именно к ней появился не так давно: как только начались ограничения и стали вводить QR-коды, жители рванули прививаться, выбирая однокомпонентную вакцину в надежде быстрее завершить вакцинацию. В итоге создался ажиотажный спрос и ее стало хватать не всем. Когда вакцина пропала из медучреждений, в социальных сетях стала появляться информация, что эта вакцина самая действенная, так что спрос еще более вырос. Сейчас запасы "Лайта" пополнили, но в рекомендациях минздрава ее рекомендуют все-таки использовать для ревакцинации.

Я открою «секрет»: «Лайт» - это просто первая доза вакцины «Спутник V». И сейчас рекомендации минздрава предполагают, что он используется только для ревакцинации. Использование его для первичной вакцинации неоправданно, так как может не выработаться нужный уровень антител, - отметил Олег Фатенков в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также уточнил, что сегодня в регионе есть все вакцины, все они доказали свою эффективность. А выбирая вакцину с наиболее широким спектром применения, врач рекомендует остановиться на "Спутник V". Также Олег Валентинович советует не бояться и не искать подвоха: современная наука вполне способна была предложить качественную вакцину в быстрые сроки, этого удалось добиться. Поэтому сейчас глупо отказываться от защиты.

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