Дмитрий Азаров назвал сроки реконструкции цирка в Самаре

Цирк начнут реконструировать

К реконструкции цирка в Самаре приступят в 2022 году. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров, подводя итоги работы в Москве над подписанием ряда соглашений и заключения бюджетных сделок. Он отметил, что жители часто задавали вопрос, когда же приступят к работам над зданием цирка. Оно уже давно нуждается в ремонте.

Недавно цирк исключили из реестра объектов культурного наследия, но включили в список ОКН регионального значения - речь идет о самом месте, всей площадке около цирка. Сам цирк должны взять под охрану: на этом месте нельзя будет вырубать деревья и кустарники, менять рельеф, проводить снос и строить капитальные объекты.

Самарский цирк обещают отремонтировать уже много лет. В 2017 году на реконструкцию его собирались закрыть к концу года. Затем в 2020 году депутаты губдумы согласовали выделение денег на работы по ремонту цирка. Тогда министр культуры РФ Ольга Любимова дала поручение завершить реконструкционные работы к концу 2021 года. Вот только все планы снова смешала пандемия. По данным 2020 года реконструкцию цирка оценивали в 1,1 млрд рублей.