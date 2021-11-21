В Самаре автобус №80 может стать льготным до Нового года

Автобус до Волгаря может стать льготным

В Самаре готовы сделать маршрут №80 льготным . Об этом сообщили представители департамента транспорта Самары в ответ на жалобы жителей. Обитатели "Волгаря" рассказали, что сейчас до центра города они могут добраться только с помощью автобуса №80, но он коммерческий. Даже сейчас проезд в нем стоит 35 рублей, нет никаких льгот, проездных.

- На проезд уходит ползарплаты, ведь ездить нам приходится с пересадками. Муниципального транспорта здесь вообще нет, а ведь впереди еще увеличение цен, - возмутились жители.

В департаменте транспорта пояснили, что сейчас вопрос перехода маршрута №80 в льготные прорабатывают с перевозчиком. С министерством транспорта обсуждают возможность выпуска дополнительного маршрута. Эти действия должны помочь с увеличением транспортной доступности растущего микрорайона. Но по времени принятия этого решения в дептрансе сориентировать не смогли, здесь пояснили, что ведется активная работа. Жители же надеются, что их не будут кормить обещаниями и решат вопрос до Нового года.