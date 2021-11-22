В Самаре хотят сделать все, чтобы не дать разрушить Реальное училище. Фото: Алексей Авдейчев

В Самаре спасать "Реальное училище" взялась арт-группа "Реальные действия". Активисты выступили с заявлением на специально созданном для этого сайте. Участники движения говорят, что в год 170-летия провозглашения Самарской губернии не могли пройти мимо трагедии Реального училища, которое сегодня ветшает и приходит в негодность.

- В 1851 году именно здесь и была провозглашена эта губерния. Здесь находилось Самарское реальное училище, в котором учились Алексей Толстой, Глеб Кржижановский, Николай Семенов. Еще в 2010 году здесь учились и работали, сейчас здание стремительно становится руиной, - пишут участники арт-группы.

Они также рассказывают и о своих требованиях: власти должны выполнить обязательства, заняться срочной консервацией здания, чтобы дождь не шел с потолка. И привлекать внимание к проблеме активисты намерены искусством. Первая часть проекта - художественные акции "Сны в Реальном", которые должны стать реальностью. Судя по всему, это будут и произведения искусства на сайте, и перфомансы.

Хочется верить, что такой формат действительно поможет сохранить здание. Будем следить за ситуацией.