Новый детский сад на 200 мест построят на ул. Дачной в Самаре к 2023 году

Проект детсада необходимо подготовить в течение 8 месяцев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Самаре построят новый детский сад. Его разместят в границах улиц Дачной, Киевской, проспекта Карла Маркса, Сакко и Ванцетти (новое направление улицы Тухачевского). Департамент градостроительства приступил к поиску подрядчика, который разработает соответствующий проект. Информация размещена на сайте госзакупок.

Планируется, что дошкольное учреждение сможет вместить до 200 воспитанников. Здание будет трехэтажным. Его возведут на территории двух участков общей площадью 7 785 кв. м.

Проект необходимо подготовить в течение 8 месяцев с учетом получения положительного заключения госэкспертизы. Он должен быть аналогичен тому, по которому построили детсад на улице Ташкентской. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 7,4 млн рублей. Возвести новый детский сад намерены в течение 2022-2023 годов.

Итоги электронного аукциона подведут 17 декабря 2021 года.