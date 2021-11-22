В Самаре не будут повторно отлавливать бродячих собак в 2021 году

Снизить численность бродячих псов призвана стерилизация Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Самары Елена Лапушкина высказалась о сворах бездомных собак. В последнее время жители города стали все чаще жаловаться на бродячих животных.

— Бездомные собаки — это ответственность, хотя правильнее сказать — безответственность и вина человека. Тех, кто взял на себя заботу о живом существе и не справился с ней. А с последствиями разбираемся всем городом! — написала мэр в своем инстаграм-аккаунте.

Елена Лапушкина рассказала, как в Самаре регулируют численность бродячих животных. Так, специальная служба получает заявку, выезжает на место и отлавливает собак. После этого их отвозят в приют на осмотр к ветврачу. Животных оставляют там на 10-дневный карантин. Если в этот период у собак не выявят опасных заболеваний, то их вакцинируют от бешенства и стерилизуют.

Следующий этап — чипирование и возвращение в прежнюю среду обитания. Глава города добавила, что повторно псов, которые прошли все эти манипуляции, не отлавливают. Именно поэтому может сложиться впечатление, что в Самаре много бродячих собак.

Елена Лапушкина отметила, что при регулировании численности бездомных животных соблюдается гуманное отношение. Снизить их количество призвана стерилизация. С течением времени псов на улицах города должно стать меньше.