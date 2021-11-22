Новогодний комплекс на площади Куйбышева в Самаре заработает 25 декабря 2021 года

Установку мультимедийного комплекса оценили в 5,5 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадь имени В.В. Куйбышева в Самаре украсят к Новому году к 25 декабря 2021 года. МАУ «Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий» приступило к поиску подрядчика, который установит мультимедийный комплекс. Стоимость работ оценили в 5,5 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо смонтировать все объекты новогоднего комплекса с 17 по 23 декабря. Сдача работ намечена на 24 декабря. Планируется, что мультимедийный комплекс будет функционировать с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, с 10:00 до 22:00. Демонтаж объектов намечен на период с 10 по 19 января 2022-го.

Сейчас идет прием заявок. Подвести итоги электронного аукциона должны 6 декабря 2021 года.