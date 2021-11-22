Многоэтажную парковку хотят построить на ул. Антонова-Овсеенко в Самаре

Мэрия Самары сдаст участок под многоэтажную парковку в аренду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе Самары планируют построить многоэтажную автостоянку закрытого типа. Ее разместят на участке площадью 8 250 кв. м на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и XXII Партсъезда. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Департамент градостроительства Самары объявил о проведении аукциона на право заключения договора аренды данной земли. Отметим, участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникации и полностью в приаэродромной территории аэродрома Кряж, а также в 3-й, 4-й, 5-й и 6-й подзонах приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации «Безымянка».

Аукцион состоится 27 декабря 2021 года на улице Галактионовской, 132. Начальная цена — 2,4 млн рублей. Шаг аукциона — 72 759 рублей.