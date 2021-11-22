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Происшествия22 ноября 2021 8:23

В Самаре на улице Стара-Загора лоб в лоб столкнулись два автомобиля 21 ноября 2021 года

В аварии пострадала женщина-пассажир
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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"Шевроле" не пропустил встречный "Хендай". Фото: ГУ МВД по Самарской области

"Шевроле" не пропустил встречный "Хендай". Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около семи часов утра в воскресенье, 21 ноября 2021 года, на улице Стара-Загора в Самаре произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Напротив дома №87 по улице Стара-Загора столкнулись легковые автомобили «Шевроле» и «Хендай».

По предварительным данным полицейских, 50-летний водитель на «Шевроле» не уступил дорогу встречному автомобилю при повороте налево. В результате столкновения женщина-пассажир из автомобиля «Хендай» получила травмы.

50-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские продолжают проводить проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.