Специалиста по кодированию от алкоголизма под Тольятти задержали пьяным за рулем

Теперь его ждет уже не «административка», а уголовное преследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозрительную «десятку» сотрудники ГИБДД остановили утром 20 ноября на трассе М-5 на подъезде к Тольятти. За рулем был молодой человек. Алые щечки, несвязная речь и характерный запах подсказали стражам порядка, что «клиент» нетрезв. Но от медосвидетельствования водитель отказался.

Полицейские «пробили» его по базам и выяснили: Петр живет в Воронеже, ему 31 год, официально нигде не работает, неофициально – кодирует людей от алкоголизма.

Вот только на него самого методика, видимо, не действует: Петр уже лишен родительских прав за пьянство за рулем. И теперь попался вновь за то же самое. Правда, на этот раз его ждет уже не административный протокол, а уголовное преследование.