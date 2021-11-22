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Происшествия22 ноября 2021 9:21

Специалиста по кодированию от алкоголизма под Тольятти задержали пьяным за рулем

При этом он уже лишен водительских прав за такое же нарушение
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Теперь его ждет уже не «административка», а уголовное преследование.

Теперь его ждет уже не «административка», а уголовное преследование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозрительную «десятку» сотрудники ГИБДД остановили утром 20 ноября на трассе М-5 на подъезде к Тольятти. За рулем был молодой человек. Алые щечки, несвязная речь и характерный запах подсказали стражам порядка, что «клиент» нетрезв. Но от медосвидетельствования водитель отказался.

Полицейские «пробили» его по базам и выяснили: Петр живет в Воронеже, ему 31 год, официально нигде не работает, неофициально – кодирует людей от алкоголизма.

Вот только на него самого методика, видимо, не действует: Петр уже лишен родительских прав за пьянство за рулем. И теперь попался вновь за то же самое. Правда, на этот раз его ждет уже не административный протокол, а уголовное преследование.