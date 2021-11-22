Тольяттинские полицейские нашли порнографию на форуме транссексуалов

Подозреваемый уже имеет судимость, в том числе за распространение порнографии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний Марат из Тольятти стал фигурантом уголовного дела за публикацию фотографии своего полового органа в соцсетях. Группа, о которой идет речь – открытая, там ищут единомышленников транссексуалы.

- Фото, которое он выложил, согласно акту комплексного искусствоведческого исследования, является порнографическим материалом, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Интересно, что подобные образцы порнографии в группе появляются исправно до сих пор. Только на момент публикации этого материала на стене сообщества можно было найти как минимум десяток фотографий мужчин разной степени раздетости и возбужденности.

Что касается Марата, то внимание полицейских он, вероятно, привлек к себе при помощи предыдущих «подвигов»: молодой человек уже имеет судимости за кражу, совершение развратных действий в отношении малолетнего и за распространение порнографии в интернете.