Стало известно, сколько самарцев получает свыше 100 тысяч рублей в месяц

Лишь 3,5% самарцев получают более 100 тысяч рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен рейтинг регионов России по уровню зарплат. Самыми богатыми оказались жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Ненецкого автономного округа и Москвы. Самарская область в число лидеров не попала. Она заняла 38-ю строчку рейтинга, который составило РИА «Новости» на основе данных Росстата.

Выяснилось, что средняя зарплата в Самарской области составляет 20-42 тысячи рублей. Есть те, кто получает больше 100 тысяч рублей в месяц, и те, чей доход не превышает 15 тысяч.

Так, высокими зарплатами в 63 регионе могут похвастаться только 3,5% населения. А вот людей с доходом ниже 15 тысяч рублей оказалось больше — 12,5%.

Отметим, что среднемесячная зарплата по стране составляет 22-54 тысячи рублей. Число россиян с доходом выше 100 тысяч рублей — 8,8%, а доля тех, кто зарабатывает меньше 15 тысяч рублей, — 10%.