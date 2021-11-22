В туалете кинельского отдела полиции умер мужчина

Свою проверку обстоятельств произошедшего начала служба собственной безопасности облМВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 20 на 21 ноября в отделе полиции Кинеля умер 34-летний Денис Б. В обстоятельствах его гибели сейчас разбираются специалисты.

- Его доставили в отдел по подозрению в употреблении наркотиков, патруль передал его коллегам из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Почему тело Дениса обнаружили в туалете, выясняется. По предварительным данным, следов насилия на нем не обнаружено.

- Гражданин имеет судимости за хранение наркотиков и повторное управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, - уточняют источники «Комсомолки». – Тело передали экспертам, причина смерти пока не установлена.

Свою проверку обстоятельств произошедшего начала служба собственной безопасности облМВД