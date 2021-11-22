В Тольятти банда подростков ограбила пекарню прямо на глазах у продавца

Подростки воспользовались тем, что продавец отвлеклась Фото: принтскрин видео.

Вечером, 21 ноября 2021 года, несколько подростков ворвались в пекарню и стащили с прилавка продукцию. Ограбление произошло прямо на глазах у продавца, которая не успела защитить свой товар и поймать малолетних преступников.

Видеозаписью с камеры видеонаблюдения в пекарне поделилась продавец Ирина Павлова. Женщина рассказала, что подростки толпой зашли в магазин, а когда она отвлеклась, начали хватать с витрины свежеиспеченные пироги и булочки.

- Прошу помощи в установлении личностей подростков. Таких детей нужно наказывать по всей строгости закона, - пишет Ирина Павлова.

В комментариях люди разделились на два фронта – кто-то высказывается за наказание детей, а кто-то обвиняет продавца в невнимательности и советует вешать на дверь колокольчик, чтобы все время быть на чеку, если в пекарню кто-то зайдет.

«КП-Самара» запросила в ГУ МВД по Самарской области комментарий по данному факту. В настоящее время полицейские устанавливают личности грабителей. Если преступники окажутся несовершеннолетними, то отвечать за их поступок будут законные представители.