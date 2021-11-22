Фонду капремонта Самарской области хотят выделить почти миллиард рублей в 2022 году

Платежей самарцев недостаточно для проведения капремонта домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фонду капремонта Самарской области хотят выделить 921 миллион рублей в 2022 году. Такие планы по расходам на следующий год озвучило региональное министерство энергетики и ЖКХ. Рассказываем, на что потратят деньги.

156,1 млн рублей потребуется для выполнения Фондом капремонта своих функций. При этом в ведомстве заявили, что поскольку финансирование этого направления снижено на 24,9 млн по сравнению с 2021 годом, ФКР не хватит денег на телефонную связь, почту, охрану труда, обслуживание оргтехники, канцтовары, аренду транспорта и т.д.

15 миллионов (в два раза меньше, чем в 2021 году) выделят ФКР на оплату договоров по переводам физлиц, еще 5 млн (на треть меньше) – на оплату госпошлины.

Больше всего денег, 500 миллионов рублей, Фонду капремонта выделят «на финансирование мероприятий по компенсации расходов по выплате денежных средств в связи с изменением способа формирования фондов капремонта со счета регоператора на спецсчета». Речь о восполнении расходов ФКР, который переводит средства на спецсчета домов, которые занимаются капремонтом самостоятельно.

Вдвое меньше, 241 миллион, выделят ФКР на собственно проведение капремонта « в связи с недостаточностью финансирования за счет взносов собственников помещений». Это на 55% больше, чем в 2021 году

Еще 3,8 млн выделят на создание информсистемы «Региональная система капремонта многоквартирных домов Самарской области».