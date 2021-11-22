Мужчину, который застрелил отца и закопал труп в снегу, будут судить в Самаре

Мужчина активно участвовал в поисках "пропавшего" отца / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре скоро предстанет перед судом житель Москвы. Его обвиняют в незаконном изготовлении оружия, похищении автомобиля, краже и убийстве отца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следователей, мужчина поссорился со своим родственником и решил его убить. Для этого он решил использовать свое охотничье ружье. Правда, перед преступлением москвич видоизменил его — ножовкой отпилил дульную часть и приклад.

На «дело» мужчина пошел 11 декабря 2020 года. Все случилось вечером на территории базы в Самаре, где в одном из складов работал его отец. Когда тот покинул здание и выгнал свой автомобиль Toyota, москвич прицельно выстрелил. Ранение оказалось смертельным.

После этого преступник уехал с базы на машине отца, забрал его документы и личные вещи, в том числе сотовый телефон. С помощью похищенного смартфона он зашел в мобильный банк и перевел на свой счет деньги родственника. Что касается авто, то его мужчина бросил.

Отметим, что в дальнейшем москвич изображал бурную деятельность по поиску отца. Он же и нашел «пропавшего» спустя несколько дней — его тело было зарыто в снегу у склада. Однако обмануть правоохранителей злоумышленнику не удалось. Его задержали и отправили под арест.

Недавно расследование уголовного дела было завершено. Следователи направили материалы на рассмотрение в суд.